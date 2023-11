So wird die alle zwei Jahre stattfindende Messe im Herbst 2025 die führenden Unternehmen der Branche, die Etiketten, Verpackungen und Faltschachteln herstellen, auf der Gran Via zusammenbringen und die neuesten Technologien und Innovationen in Bezug auf Produkte, Materialien und Maschinen anhand von Live-Demonstrationen und Präsentationen mit Maschinen in Betrieb vorstellen.



Designer, Zulieferer der Branche und Fachleute aus der Welt der Verpackung, des Drucks und des Einzelhandels treffen sich auf dieser Veranstaltung, auf der auch professionelle Seminare mit Experten organisiert werden, die ihre Erfahrungen austauschen und die Trends der Branche in Bezug auf Innovation, Präzision, Qualität und Nachhaltigkeit diskutieren.