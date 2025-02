Förderprogramm für Mehrweg gestartet

Man habe viel und offen kommuniziert, sei auch in die Betriebe gegangen und habe um Verständnis geworben, so Staufenberg. Er selbst stand einen Tag lang in einem Imbiss und habe mitgearbeitet. Außerdem hat Tübingen mit der Einführung der Steuer ein Förderprogramm gestartet, welches die Umstellung auf Mehrweggeschirr für die Gastronomie erleichtert hat. Rund 50.000 Euro hat die Kommune bereitgestellt für die Unternehmen, die umstellen. Das betraf große Gastronomen, die mit einem der gängigen Systemanbieter kooperieren wollten wie auch Insellösungen. Staufenberg erinnert sich an eine Metzgerei, die einen Mittagstisch anbot, der mehr oder weniger stets von denselben Personen genutzt wurde. Der Metzgerei-Chef besorgte 50 Mehrwegbehälter, die dann in den „Kreislauf“ gingen.

Mehr als 140 gastronomische Betriebe bieten heute in Tübingen Mehrwegverpackungen an. Die Mengen an Einwegmüll seien spürbar zurückgegangen, heißt es. Und genau darum sei es der Stadt gegangen. Überlegungen, bei der Verpackung zu differenzieren, gab es nicht. Auch wenn das Recycling oder die Entsorgung je nach Material sehr unterschiedlich ausfällt. Davon, sagt Staufenberg, hätten ihnen die Anwälte abgeraten. Ressourcenverschwendung bleibe Ressourcenverschwendung, unabhängig vom Material.

Heute, drei Jahre nach dem Start, gibt es so gut wie keine Beschwerden mehr, sagt Staufenberg. Die kommunale Steuer sei allgemein akzeptiert. Und sie rechnet sich für den städtischen Kämmerer. 2022 spülte die Verpackungssteuer etwa 950.000 Euro in die Kassen. 2023 waren es deutlich weniger. Im Schnitt gehen die Verantwortlichen von jährlichen Einnahmen in Höhe von 800.000 Euro aus.