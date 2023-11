Diese innovative Verpackung wird im gleichen Zeitraum auf den Markt gebracht, in dem Site Zero, die weltweit größte Sortieranlage für gebrauchte Kunststoffverpackungen, in Schweden ihre Türen öffnet. Diese hochmoderne Anlage soll im November 2023 in Betrieb gehen und gebrauchte Kunststoffabfälle aus Schweden und Finnland verarbeiten. Dank des Monomaterialdesigns der Verpackung kann die Anlage diese Lösung effektiv für das Recycling sortieren und so zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen.

Die Monomaterial-Käseverpackung in den Regalen von ICA gewann den diesjährigen PackNorth Award in der Kategorie „Lebensmittel“ und wurde auch auf der Empack-Messe im Oktober in Stockholm, Schweden, ausgezeichnet.