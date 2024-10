Mit dieser Übernahme erweitert Mondi seine Wellpappenpräsenz in Westeuropa und ergänzt sein bestehendes Kundenangebot durch komplementäre, faserbasierte Produkte in den Bereichen E-Commerce und FMCG. Die Übernahme umfasst sieben Wellpappenverarbeitungswerke, zwei Vollpappenwerke und vier Vollpappen-Verarbeitungswerke, die das bestehende Netzwerk von Mondi in Zentral- und Osteuropa ergänzen. Zu den erworbenen Standorten gehören zwei hochmoderne „Mega-Werke“ in Deutschland, die sich in Ebersdorf und Greven befinden und über erstklassige Produktionsanlagen verfügen und hochqualifizierte Teams mit einer Unternehmenskultur beschäftigen, die sehr gut zu Mondi passt, heißt es.

Die Erweiterung von Mondis E-Commerce-Angebot – insbesondere in Deutschland, dem größten Verpackungsmarkt in Europa – bietet erhebliche Möglichkeiten, das einzigartige Produktsortiment einer breiteren Kundengruppe anzubieten, die zunehmend auf nachhaltige Verpackungslösungen umsteigt.

Kapazitäten werden erweitert

Andrew King, CEO der Mondi Group: „Unser Fokus liegt darauf, in die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen zu investieren und gleichzeitig Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Diese Übernahme erhöht unsere Wellpappenverarbeitungskapazität erheblich, erweitert unsere Reichweite in Westeuropa und bietet starke Papier-Integrationsmöglichkeiten, während wir unser Kundenangebot durch ein komplementäres faserbasiertes Produktsortiment erweitern.“

Björn Schumacher und Hendrik Schumacher, Co-CEOs von Schumacher Packaging, die maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre beteiligt waren, bleiben Mondi als strategische Berater und als Chief Operating Officer Solid Board erhalten.

Die Schumacher Packaging Gruppe hat 2023 einen Jahresumsatz von rund 940 Mio. Euro verzeichnet und damit einen Rückgang von rund 21 %. Die Mitarbeiterzahl liegt bei rund 4.000. Als Gründe für die Entwicklung wurden neben der Konjunkturflaute sinkende Papierpreise und Sondereffekte genannt.

Mondi erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 7,3 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Mrd. Euro aus der laufenden Geschäftstätigkeit und beschäftigte 22.000 Mitarbeiterinnen weltweit. Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI), wo die Gruppe zum FTSE100 gehört, und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP).