Mosca setzt neue Maßstäbe in der Umreifung

Unter dem Motto „Performance trifft Digitalisierung“ präsentiert Mosca zwei Maschinenneuheiten: die Hochleistungsmaschine Sonixs MCB-3 und die digitalisierte Sonixs MP-7. Beide sind mit dem energieeffizienten Sonixs-Ultraschallaggregat ausgestattet und ausgelegt für die Anforderungen einer vernetzten, nachhaltigen Verpackungswelt.

Mit der Sonixs MCB-3 erweitert Mosca sein Inline-Portfolio um eine Maschine, die bis zu 36 Wellpappprodukte pro Minute umreifen kann. Die Maschine verarbeitet Paketstapel bis zu 400 mm Höhe und bietet damit eine um 12,5 % gesteigerte Kapazität gegenüber Vorgängermodellen. Dank optionaler Doppelkopfausführung lässt sich bei Wartungen nahtlos auf das zweite Aggregat umschalten, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

Und: Die MCB-3 ist die erste Inline-Maschine von Mosca mit serienmäßiger Digitalisierung. Sie sammelt und analysiert kontinuierlich Betriebsdaten, erkennt frühzeitig potenzielle Störungen und sendet automatische Warnmeldungen.

Digitalisierung trifft Bedienkomfort: Sonixs MP-7

Die neue Sonixs MP-7 bringt IoT-Fähigkeit und ein modernes Web-HMI in die bewährte MP-Maschinenreihe. Statt einer Platinensteuerung setzt sie auf eine computerbasierte SPS, die eine intuitive Bedienung und Cloud-Anbindung ermöglicht. Die Maschine ist in verschiedenen Varianten erhältlich, von der automatischen Tischversion bis zur vollautomatischen Rollen- oder Bändervariante, und erreicht bis zu 58 Umreifungen pro Minute.

Standardfunktionen wie Signalleuchte, Bandendabfrage und Schnittstelle sind nun auch in der Basisausführung integriert. Damit eignet sich die MP-7 ideal für mittlere bis hohe Produktionsvolumina in Branchen wie Wellpappe, Logistik und mehr.

Neben den Maschinenneuheiten zeigt Mosca mit dem Saturn S6 eine bewährte Lösung aus dem Stretchwickel-Portfolio der Tochter Movitec. Der Ringwickler verarbeitet bis zu 120 Paletten pro Stunde und arbeitet dank Folienvorreckung besonders ressourcenschonend. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Kreislaufwirtschaft: Mit dem Projekt „Loop That!“ und einem live betriebenen Häcksler demonstriert Mosca, wie benutztes Umreifungsband mechanisch recycelt und dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden kann.