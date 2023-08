Ob Industriegigant, Luxusikone oder die mittelständische Marken-Manufaktur: Deutsche Unternehmen stehen unter Druck, die Verbraucher leiden unter inflationären Preisen. Exorbitante Energiekosten, staatliche Vorgaben und Regulierungen verhindern jegliche Planungssicherheit. Arbeitskräftemangel, Anzeichen von Rezession lassen Ängste wach werden. Manche Auguren reden bereits von drohendem industriellem Exitus. Wie verhalten sich Marken in solch schwierigen Zeiten? Können sie ihre Stärken, neue Energien und Mut entwickeln? Gerade jetzt beweist sich die Überlegenheit des persönlichen Austauschs. Jährlich präsentieren im Rahmen des Verpackungsdialogs hochrangige Vertreter bedeutender Marken ihre Sicht der Dinge. So in diesem Jahr Frank Schübel, CEO des traditionsreichen Tee-Herstellers „Teekanne“. Weitere Referenten sind Horst Brinkmann („Stabilo“), Thomas Faller („Faller Konfitüren“) und Jürgen Betz („Borgward Zeitmanufaktur“).

Der CEO des traditionsreichen Tee-Herstellers „Teekanne“ (gegr. 1882 in Dresden), Frank Schübel, öffnet den Blick in die Welt des duftenden Tees. Seine Marke verspricht Genuss, Wellness, aber auch Entspannung und Regeneration.

Die Schreibwaren des Herstellers „Stabilo“ erschließen eine weitgespannte Markenwelt, vom bekannten Text-Marker „Boss“ bis zum klassischen Fineliner „Point 88“. Der CEO, Horst Brinkmann, präsentiert die Markenpolitik und erläutert seine Erfolgsstrategien auf internationalen Märkten.

Der mittelständische Unternehmer Thomas Faller präsentiert die Marke „Faller Konfitüren“. Die Faller Konfitüren-Manufaktur setzt auf regionale Herkunft der Früchte und eine Philosophie von Tradition und Qualität. Zu Hause, in der gehobenen Hotellerie, findet Faller seine festen Liebhaber. Wahre Connaisseurs geschmacksintensiver Konfitüren.

Jürgen Betz, ein in der Zifferblatt-Produktion beheimateter Techniker entdeckte 2001, wie durch ein Wunder, die Druckklischees und Werkzeuge aus der einstigen Produktion der Bremer Autoschmiede „Borgward“. Nur ein Jahr später startet er mit dem Unternehmen „Zeitmanufaktur“ und kreierte seine eigene Uhrenmarke „Borgward“. Jürgen Betz wird berichten, was die Zigarren des Automobilpioniers von damals mit der Verpackung seiner Markenprodukte von heute zu tun haben und wie sich seine authentische Markenphilosophie auf die Person des einstigen Gründers bezieht.