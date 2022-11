Der nächste Redner hatte zu einem gewichtigen Marken-Thema zu referieren. Michael Hähnel, erster familienfremder CEO des bekannten Fleischerzeugers „Rügenwalder Mühle“ berichtete über Produkt-Transformation und Change Management im Wandel der Werte und Märkte. Von tierischen hin zu vegetarischen und veganen Produkten, eine Herausforderung für die Marke, die ihre Leitfunktion beweisen muss.

„Rügenwalder“ dreht ein großes Rad der Veränderung, deshalb hatte Michael Hähnel auch einiges zu sagen. „Rügenwalder“ investiert 10 % des Umsatzes von 300 Mio. Euro in Marketing. Immerhin ist der Wurst- und Fleischmarkt mit 7.2 Mrd. Euro p.a. in Deutschland ja groß und mit -2 % zum Vorjahr nur leicht rückläufig. Damit verglichen sind die 500 Mio. Euro für vegetarische Produkte nur ein Zwerg. Aber ein interessanter Markt, in dem Hähnel neues Potenzial erkennt.

Wenn bis 2050 weltweit der Fleischkonsum um 70 % steigen soll, ist das kaum zu befriedigen. Daher muss es Alternativen geben. „Cultivated meat“, außerhalb des Tieres gezüchtetes Fleisch, kann solch eine Alternative sein. Das ist aber in Deutschland noch nicht erlaubt, daher versucht man sich zwischen Singapur, Israel und der Schweiz daran. Aber er erwartet, dass in 2050 rund 20 % diese neue Fleischform ausmachen wird. Hähnels Bekenntnis: „Meine Generation hat Null Bedenken, gezüchtetes Fleisch zu essen. Wir müssen da in Deutschland umdenken!“

Für „Rügenwalder“ gilt es, den Spagat zwischen finanzieller Vorsicht und Investitionsnotwendigkeit zu schaffen. Das heißt, investieren in die Marke, die Marktforschung und in StartUps. Und das neben steigenden Kosten und äußerst kostenbewusstem Konsum. Hähnel geht davon aus, dass es 2023 und 2024 weitere heftige politische Herausforderungen und damit wirtschaftliche Probleme geben kann. „70-80 % der Verbraucher haben Wirtschaftsängste“.

Die neue „Rügenwalder“- Kampagne „Am besten schmeckt´s, wenn es allen schmeckt“ soll zeigen, dass jeder bei „Rügenwalder“ das Seine findet, und und passt damit zu der neuen Einstellung der Verbraucher. Sie seien Konflikte zwischen Fleischessern und Vegetariern leid und wollen stattdessen gemeinsam genießen.

In Sachen Verpackung hat Hähnel einen klaren Standpunkt. Verpackung widerspricht in einer ersten Betrachtung der Nachhaltigkeit, meint Hähnel. Er sieht bei einer komplexen Bewertung jedoch nachfolgende Aspekte. Verpackung sorgt per se für Haltbarkeit. Der Trend „weg von der Frischetheke“ heißt auch mehr Verantwortung für die verpackten Lebensmittel. Wichtig: Das Recycling der Verpackungen ist sicher zu stellen.

Bei mehr Single-Haushalten braucht es kleinere Verpackungsgrößen. 40 % der Lebensmittel würden in Deutschland weggeworfen, deshalb appelliert Hähnel für angepasste Angebote. Dann gebe es zwar mehr Verpackung pro Wurst, dafür aber weniger Food Waste. Produktsicherheit ist wichtig und wird durch die Verpackung überhaupt erst ermöglicht. „Jede Marke, die über Jahrzehnte lebt, verändert sich“. Hähnels wichtigstes Attribut in diesem Zusammenhang ist das Wort „behutsam“. Behutsame Markenführung, das betrifft bei „Rügenwalder“ die Werbung, das Logo und der Umgang mit den rund 1.000 Mitarbeitern.