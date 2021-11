„Elopak ist stolz darauf, diese Platin-Bewertung als Beweis für unser anhaltendes Engagement für mehr Nachhaltigkeit zu erhalten”, erklärt Elopak Director of Sustainability Marianne Groven. „Wir bei Elopak glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, unseren Fokus zu ändern: statt unsere Umweltauswirkungen lediglich zu minimieren, möchten wir mehr Gutes bewirken. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, ist Transparenz in unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung von entscheidender Bedeutung.“

Elopak-CEO Thomas Körmendi ergänzt: „Nachhaltigkeit ist in all unsere Geschäftstätigkeiten integriert und untermauert unsere Wachstumsstrategie als Unternehmen. Dank unserer überzeugenden Erfolgsbilanz, wachsenden geografischen Präsenz und Investitionen in nachhaltigkeitsorientierte Innovationen ist Elopak einzigartig gut positioniert, um dem gestiegenen Bedarf an nachhaltigen Verpackungslösungen zu entsprechen. Um dies voll auszuschöpfen, ist es entscheidend, dass wir durch unser ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm noch besser werden.“