Der 20. Deutsche Verpackungskongress, der am 20. März 2025 in Berlin stattfand, erwies sich als wegweisendes Event für die Verpackungsbranche. Unter dem Motto "Challenge accepted! Krisen meistern und Chancen nutzen" versammelten sich über 220 führende Vertreter, Entscheider und Visionäre aus der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackung auf Einladung des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi).

Die Veranstaltung bot eine Plattform für intensive Diskussionen über die Zukunft des Verpackens, basierend auf zwölf hochkarätigen Fachvorträgen. Diese deckten ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Politik und Finanzen, Strategie und Innovation für Branche und Unternehmen sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Moderatorin Katie Gallus eröffnete den Kongress mit inspirierenden Worten zur Bedeutung von Netzwerkarbeit und setzte damit den Ton für die gesamte Veranstaltung. Die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach, Leiterin des Jungen Wirtschaftsrats der CDU, hielt die Eröffnungsrede. Sie bot eine ausgewogene Perspektive, indem sie auf strukturelle Herausforderungen hinwies, ohne den Optimismus für die deutsche Wirtschaft zu verlieren.

Die Vorträge und Keynotes von Experten aus Wirtschaft, Politik und Finanzen lieferten nicht nur wertvolle Einblicke, sondern regten auch zu lebhaften Diskussionen an, die sich bis in die Abendveranstaltung hinein fortsetzten. Besonders hervorzuheben sind die Beiträge von Allan Dickner, Senior Packaging Manager von Ikea of Sweden AB, Markus Gärtner, CEO Mondi Corrugated Packaging der Mondi Group, und Björn Heinemann von Miele, die ihre Unternehmensstrategien und Innovationen vorstellten.

Oliver Berndt, Bereichsleiter Events & Marketing des dvi, zog ein positives Fazit: "Mit dynamisch steigenden regulatorischen Herausforderungen, wachsenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit und der Verpflichtung für eine gute Zukunft auch für kommende Generationen sieht sich unsere Branche mit einer Reihe von komplexen Entscheidungen konfrontiert. Das gilt ebenfalls mit Blick auf die konjunkturellen und volkswirtschaftlichen Herausforderungen oder die disruptiven Kräfte von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Aber Komplexität ist auch ein Nährboden für neue Möglichkeiten, wie es ein Teilnehmer auf den Punkt brachte. Genau darum ging es beim Kongress".