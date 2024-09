In dieser Kategorie gewann Sykell mit Circular Erp, seiner Plattform zur Verwaltung wiederverwendbarer und zirkulärer Güter. Das cloudbasierte Softwaremodell wurde speziell für die Verwaltung von Pfand- und Mehrwegsystemen entwickelt und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Primär- und Sekundärverpackungen wie zum Beispiel Flaschen, Formschalen oder andere Behälter abbilden.

Die Software integriert zudem verschiedene Drittanbieter wie Logistikpartner und Reinigungsunternehmen und ermöglicht damit einen effizienten Betrieb in der kompletten Lieferkette. So soll der Eintritt von Unternehmen in die Kreislaufwirtschaft vereinfacht werden.