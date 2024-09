Mit 60 Takten pro Minute werden die Schachteln in der Maschine einbahnig auf­gerichtet. (Bild: Gerhard Schubert)

Beispielsweise mit Maschinenlösungen wie der auf der Messe präsentierten Maschine: Der Riegelpacker mit einbahnigem Aufrichter und Zuschnittzuführung direkt von der Palette per Comfort Feeder ist eine platzsparende und kosteneffiziente Anlage für das Verpacken in Schachteln. Der gesamte Prozess von der Entnahme der Flachzuschnitte bis zur aufgerichteten Verpackung ist automatisiert und in einer einzigen Teilmaschine integriert. Der Zuführungs- und Aufrichteprozess bleibt damit schlank, was die Größe und das Gewicht der Roboterwerkzeuge sowie die Anzahl der Leimdüsen für die Beleimung der Zuschnitte reduziert. „Power Compact“ heißt das Maschinenkonzept mit hoher Leistung auf kleinem Raum. Mit 60 Takten pro Minute werden die Schachteln in der Messemaschine aufgerichtet, mit Schokoriegeln befüllt und verschlossen. Die Zuführung von der Palette ermöglicht bis zu fünf Stunden Dauerbetrieb, ohne Nachfüllen eines Magazins. Alternativ lässt sich hier auch ein Vertikalmagazin verwenden. Zusätzlich können die Schachtelzuschnitte ganz im Sinne der PPWR auf sparsamen Materialeinsatz und raumfüllendes Beladen optimiert werden.