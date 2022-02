| von Nora Menzel Duale Hochschule Baden-Württemberg

Neuer Studiengang Sustainable Science and Technology

Der Studiengang Sustainable Science and Technology kombiniert mathematisch-naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Inhalte in Bezug auf Nachhaltigkeit. In den Studienrichtungsmodulen wird unter anderem Verpackungstechnologie vermittelt.