Neben reinen PEF-Flaschen kann PEF auch für mehrschichtige Verpackungen verwendet werden. Mehrschichtige Flaschen können eine Option sein, wenn die erforderliche Haltbarkeit durch eine einschichtige Verpackung nicht gewährleistet werden kann. PEF bietet eine gute passive Barriere für O2 und CO2 und könnte potenziell dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Verpackungslösungen zu verringern, indem es die Haltbarkeit von Produkten verlängert, ein geringeres Verpackungsgewicht ermöglicht und die Recyclingfähigkeit verbessert.

In der LCA wurden auch 250-ml-Mehrschichtflaschen aus PET und PEF mit einem PEF-Anteil von 10 % untersucht und mit PET/PA-Referenzflaschen verglichen. Diese hatten einen üblichen Anteil von 7 % PA (Polyamid). Die Analyse ergab, dass der Ersatz der PA-Schicht durch PEF zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen um etwa 37 % führt, was hauptsächlich auf die Recyclingfähigkeit des PET/PEF-Systems gegenüber der Nicht-Recyclingfähigkeit des PA-haltigen Systems zurückzuführen ist. Dieser Materialersatz würde auch zu einer erheblichen Verringerung des Bedarfs an endlichen Ressourcen beitragen (-37 % an fossilen Brennstoffen und -52 % an Mineralien und Metallen).

PEF ist ein neues Material und noch nicht kommerziell verfügbar

PEF ist ein relativ neues Material und noch nicht kommerziell verfügbar. PET ist ein herkömmliches Produkt, das seit über 40 Jahren auf dem Markt ist und in großem Maßstab in einem sehr etablierten, nahezu maximal effizienten Verfahren hergestellt wird. Es ist zu erwarten, dass die Kommerzialisierung und das Wachstum des PEF-Marktes zu erheblichen wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen Optimierungen in der gesamten Wertschöpfungskette führen. Der Impact der pflanzlichen Rohstoffe könnte durch eine Umstellung auf lignozellulosehaltige Rohstoffe, wie Biomasse der zweiten Generation, weiter verringert werden. Avantium Renewable Polymers testet dies im Rahmen des BBI-JU PEFerence-Projekts. Es soll bestätigt werden, dass im YXY®-Verfahren Biomasse der zweiten Generation verwendet werden kann, sobald diese in ausreichenden Mengen und zu kommerziellen Preisen verfügbar ist. Eine Aktualisierung der LCA ist anschließend geplant.

Das PEFerence-Projekt erhält finanzielle Unterstützung der Bio-based Industries Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Forschungs- und InNovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 744409. Die JU wird vom Forschungs- und InNovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union und dem Bio-based Industries Consortium unterstützt.