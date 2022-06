Eine Möglichkeit zur Optimierung des Recyclingverfahrens besteht darin, alle PET/PE-Schalen unter spezifischen Bedingungen herzustellen, die eine einfache Trennung ermöglichen. Genau auf diesem Gebiet arbeiten die Partner zusammen: Bevor ein neues Laminat auf den Markt kommt, soll es beispielsweise von Evertis in Bezug auf seine Recycelfähigkeit im Rahmen des Verfahrens von Sulayr qualifiziert. So wird sichergestellt, dass die einzelnen Schichten leicht zu trennen sind.

Kreislaufwirtschaft für PET-basierte Verpackungen wirtschaftlich machen

Die vier Partner betonen, dass eine enge Zusammenarbeit, wie auch Spitzentechnologien der Schlüssel zum Erfolg des Verfahrens sind. Thomas Peter Schiele, Vice President Adhesives, Fiber bonding and Paper Coating Chemicals bei BASF, kommentiert: „Diese Zusammenarbeit kann für die Zukunft flexibler Verpackungen wegweisend sein. Sie verdeutlicht, dass die Kreislaufwirtschaft für PET-basierte Verpackungen wirtschaftlich möglich ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Beim Recycling und Debonding von Mehrschichtverpackungen sehen wir bei unseren wasserbasierten Klebstoffen gute Resultate. Sie können eine entscheidende Rolle bei diesem Verfahren spielen und wir sind zuversichtlich, dass wir das Verfahren noch weiter optimieren können. Bei BASF arbeiten wir an speziellen Klebstoffen, die unter bestimmten Bedingungen eine noch leichtere Trennung ermöglichen. Je mehr wir uns anstrengen, die Machbarkeit dieses Verfahrens zu demonstrieren, umso schneller kann es zum Standard für sämtliche Laminierklebstoffe werden. Damit würden wir einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung Recycling von Mehrschichtverpackungen gehen.“

Rui Silva, Chief Product and Innovation Officer von Evertis, erklärt: „Diese Zusammenarbeit ist ein Best-Practice-Beispiel für die Verpackungsbranche und von großer Wichtigkeit für die Zukunft von Mehrschicht-Verpackungsmaterialien. Die Anforderungen des „European Green Deals“ zwingen uns alle miteinander, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Nachhaltigkeit unserer Produkte zu erhöhen und systemische Veränderungen vorzunehmen, um unsere Branche zukunftssicher zu machen. Ich bin stolz auf den Beitrag, den das Projekt in Bezug auf dieses Ziel leistet.“

Sulayr und seine Kooperationspartner hoffen zudem, dass sich die Wahrnehmung innerhalb der Branche auf breiter Basis verändern wird. Mehrschichtverpackungen auf PET-Basis sind für viele industrielle Anwendungen erforderlich, galten jedoch bislang nicht als nachhaltige Lösung. Dieses Best-Practice-Verfahren könnte den gesamten Diskurs zwischen Stakeholdern der Wertschöpfungskette und Verpackungsverbänden wie Petcore und Ceflex über PET, Abfall und Nachhaltigkeit entscheidend verändern.

„Wir möchten als Branche geeint in Richtung einer nachhaltigen Zukunft bei allen Arten von flexiblen Verpackungen gehen. Als Hersteller von Druck- und Verarbeitungsmaschinen haben wir die Pflicht, unseren Beitrag auf dem Weg zu zukunftsfähigen, recycelbaren Lösungen zu leisten“, erklärt Sara Alexander, Marketing and Communication Manager Flexible Packaging bei Bobst. „Dafür entwickeln wir unsere Anlagenplattform in Bezug auf die bestgeeignete Beschichtungstechnologie, Prozessagilität und -geschwindigkeit mit wasserbasierten Klebstoffen weiter. Dank der Arbeit aller Partner haben wir jetzt die Möglichkeit, die Zukunft für PET-basierte Mehrschichtlaminate sicherzustellen.”