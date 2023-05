Drei Werke in drei Ländern

Durch die Übernahme erhält Pawi ein drittes Verpackungswerk, das rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und auf Hochveredelung von Faltschachteln im Offsetdruck sowie Heißprägung, Kaltfoliendruck und Laminagen spezialisiert ist. „Seit jeher basiert unsere Strategie auf einer strikten Ausrichtung auf die Stärken der einzelnen Werke. Diese konsequente Konzentrationsstrategie werden wir auch nach der Übernahme von Printmax weiterverfolgen und keine Aufträge aus unseren Werken in Winterthur (Schweiz) und Singen (Deutschland) nach Warschau (Polen) verschieben“, so Keller. Durch die Akquisition beschäftigt die Gruppe nun rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in drei Ländern.