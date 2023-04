Mondis Functional Barrier Paper-Sortiment bietet maßgeschneiderte Barriereeigenschaften, die den Kunststoffverbrauch in Verpackungen reduzieren und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft unterstützen. Das Sortiment wird durch eine Investition in einen neuen Extruder bei Mondi Coating Štĕtí (Tschechische Republik) unterstützt. Dies umfasst den Bau eines Produktionsgebäudes, das hochmoderne Maschinen wie einen Extrusionsbeschichter und eine Schneidemaschine beherbergen wird. Die Produktion soll 2024 beginnen.

Darüber hinaus wird derzeit bei Mondi Jülich (Deutschland) in den Umbau einer bestehenden Beschichtungsanlage investiert. Zwei neue Dispersionsbeschichtungsstationen werden die Barriereeigenschaften verbessern, indem sie eine gute Abdeckung auf dem Basispapier gewährleisten. Der Bau einer neuen Beschichtungsküche ist ebenfalls Teil des Umbaus und wird die Vorbeschichtung von Rohpapieren ermöglichen und das Angebot um weitere Papiersorten, insbesondere mit Recyclinganteil, erweitern. Diese Investitionen untermauern den Vorteil der integrierten Wertschöpfungskette von Mondi, von der verantwortungsvollen Beschaffung über die Produktion, Beschichtung und Verpackung bis hin zum Endprodukt. Mondi wird auch in seine Produktionsanlage in Örebro (Schweden) investieren und diese optimieren, um die Produktion seines Functional Barrier Paper-Sortiments weiter zu verbessern und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.