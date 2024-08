| von Peter Hammer Neuer Wettbewerb für Verpackungs-Design

Premiere für den „Best Use of Embellishment Award“

Der Spezialist Leonhard Kurz und die Pentawards haben den "Best Use of Embellishment Award" gestartet. Der Preis würdigt herausragende Veredelungen, die „Alltägliches in anspruchsvolles Design verwandeln".