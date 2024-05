Was ist Ihrer Meinung nach die ikonischste Verpackung bzw. das gelungenste Verpackungsdesign?

„Fast schon eine Binse und wahrscheinlich sagt das jede und jeder, aber auch nur, weil es stimmt: die Cola-Flasche. Aus dem Design-Briefing von 1915: "We need a bottle which a person will recognize as a Coca-Cola bottle even when he feels it in the dark. The bottle should be so shaped that, even if broken, a person could tell at a glance what it was." – Das zeigt übrigens auch, dass es ein exzellentes Briefing braucht, um exzellente Arbeit zu machen.”