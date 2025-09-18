Rawito setzt auf papierbasierte Eisverpackung von One Five

Die tschechische Bio-Eismanufaktur Rawito stellt ihre Verpackungslösung um: Künftig kommen die veganen Premium-Eissorten des Unternehmens in einer papierbasierten Barriereverpackung von One Five auf den Markt. Die Lösung mit dem Namen Hazelsun besteht zu über 90 % aus Papier und wird aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten hergestellt. Sie ist vollständig im Altpapierstrom recycelbar und reduziert laut Anbieter die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Monokunststoffverpackungen um bis zu 37 %.

Mit der Umstellung reagiert Rawito auf die kommende EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die ab 2030 nicht recycelbare Verpackungen verbietet. Die bisher eingesetzte Lösung war nicht kreislauffähig. Hazelsun erfüllt nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern ermöglicht auch eine schnelle Markteinführung und ist skalierbar, heißt es in der Pressemitteilung. Gleichzeitig soll sie die Produktqualität und Haltbarkeit des Eises sichern.

„Unser Anspruch ist Eisgenuss auf höchstem Qualitätsniveau im Einklang mit der Natur“, sagt Ondřej Horáček, CEO von Rawito. Die neue Verpackungslösung sei ein wichtiger Schritt, um Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen.

Auch Phillip Esser, Head of Business Development bei One Five, betont die Bedeutung der Kooperation: „Mit Hazelsun ermöglichen wir die Markteinführung eines konsequent kreislauffähigen Produkts, das sowohl der Umwelt als auch den Konsumenten zugutekommt.“