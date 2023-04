PLA ist ein Biopolymer, das in der Industrie noch nicht weit verbreitet ist. An der Untersuchung des Verhaltens von PLA auf seinen Recyclingmaschinen sowie an der Charakterisierung der Qualität der Eingangs- und Ausgangsmaterialien war NGR maßgeblich beteiligt. Mit der Shredder-Feeder-Extruder-Kombination NXT:Gran wurden die gereinigten Flaschen in einem einzigen Schritt zerkleinert, extrudiert und zu Pellets granuliert, die zur Herstellung neuer Flaschen wieder verwendet werden können.



Durch den Einsatz der Recycling-Technologien des Unternehmens ist nun eine Lösung geschaffen, die nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist. Auf der Interpack 2023 stellt das Unternehmen seine Technologien vor, und die Naku-Flasche gibt es zum Mitnehmen.



Interpack 2023:

Halle 8B, Stand H55