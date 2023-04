Nach dem Ende der strikten Corona-Beschränkungen befindet sich die chinesische Wirtschaft im Aufwind und die globale Branche trifft sich wieder auf Messen. Die Swop 2023 kommt daher zur genau richtigen Zeit, um das Business der Processing- und Packaging-Branche zu unterstützen, Innovationen in den Fokus zu rücken und internationale Geschäftsbeziehungen zu fördern. Zur letzten Swop im Jahr 2019 kamen über 700 Aussteller und 25.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland. Ähnlich hoch sind die Erwartungen für 2023, rund 62.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind in Planung. Die Messe findet vom 22. bis 24. November im Shanghai New International Expo Centre, dem drittgrößten Messezentrum in China, statt.

Gemeinsam mit Adsale Exhibition Services veranstaltet die Messe Düsseldorf Shanghai die Swop unter der Dachmarke der Interpack Alliance. Sie richtet sich ebenso wie die Interpack an alle Kernzielgruppen aus den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Süß- und Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food sowie Industriegüter. Dabei deckt sie die gesamte Lieferkette der Verpackungsindustrie ab. Ihre Bandbreite reicht von der Herstellung und Verarbeitung von Verpackungsmaterialien über Primär- und Sekundärverpackungen bis hin zum Verpackungsdruck.