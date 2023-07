Im Pharmabereich beispielsweise kann sich ein Patient durch ein derartiges Siegel sicher sein, dass die Verpackung nicht vorzeitig geöffnet und der Inhalt nicht ausgetauscht wurde. Die leere Verpackung lässt sich zu 100 % im Altpapiercontainer entsorgen.



Der digitale Beipackzettel kann elektronisch gelesen und dabei der Bildschirm vergrößert werden. Das ist speziell für Patienten mit Sehschwäche wichtig, da gedruckte Beipackzettel ob der Schriftgröße oft nur schwer lesbar sind. Das James-Etikett wäre für Pharma-Faltboxen bereits etwas groß, weshalb die Technologie auch in kleineren Ausführungen bereitstellbar ist.



Gerade im hochpreisigen Segment der Getränkeindustrie werden beispielsweise exklusive Spirituosen in Kartonagen ausgeliefert. Mit dem Sicherheitssiegel auf der Verpackung kann gewährleistet werden, dass der Inhalt nicht ausgetauscht oder vorher geöffnet wurde. Auch die Flaschenversiegelung selbst mit einem Papier-Sicherheitsetikett verhindert ein Refilling, da das Siegel nicht mehr verschlossen werden kann. Speziell im Segment hochwertige Getränke wird viel im Bereich Getränkeflaschen auf Papierbasis entwickelt. Hier eignen sich die Papier-Verschlusssiegel, um die Kreislaufwirtschaft nicht zu brechen.



Viele Nahrungsmittel werden mittlerweile in Papierverpackungen angeboten, man denke an Babymilch in Pulverform. Ausgestattet mit Sicherheitsetiketten aus Papier können Eltern sicher sein, keine gesundheitsgefährdeten Produktfälschungen zu kaufen – dafür aber eine kreislauffähige Verpackung. Zusätzlich ist jeder Inhaltsstoff aus dem digitalen Etikett auslesbar, samt Herstellerinformation und Produktionsort.