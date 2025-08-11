SIG: CEO Samuel Sigrist tritt zurück, Ann-Kristin Erkens übernimmt interim

Bis zur Ernennung eines neuen CEO übernimmt Ann-Kristin Erkens interimistisch die Leitung des Unternehmens. Sie wird diese Rolle zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion als Chief Financial Officer ausüben.

Ann-Kristin Erkens ist deutsche Staatsbürgerin und kam im November 2023 zu SIG. Zuvor war Ann-Kristin Erkens 21 Jahre lang bei Henkel tätig. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Corporate Senior Vice President und Financial Director von Adhesives Technologies war sie für Global Operations und Supply Chain Adhesive Technologies sowie für die Region Europa verantwortlich.

„Seit der Generalversammlung im April hat sich der Verwaltungsrat neu zusammengesetzt und die Unternehmensstrategie intensiv überprüft“, erklärt Ola Rollén, Präsident des Verwaltungsrats. „Wir sehen erhebliches Potenzial, das Wachstum zu beschleunigen und die Leistung zu steigern. Mit einer neuen Führung wollen wir die Umsetzung dieser Ziele vorantreiben. Der Verwaltungsrat dankt Samuel Sigrist für seine 20-jährige Tätigkeit bei SIG und insbesondere für seine 4,5 Jahre als CEO, in denen er maßgeblich zur strategischen Entwicklung beigetragen hat.“

Ein neuer Termin für den ursprünglich am 2. Oktober 2025 geplanten Capital Markets Day wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

SIG auf Wachstumskurs

Die wirtschaftliche Entwicklung der SIG Group in der Schweiz in den vergangenen fünf Jahren war geprägt von solidem Wachstum, strategischen Investitionen und einer globalen Expansion, die auch den Standort Neuhausen am Rheinfall stärkte.

Zwischen 2020 und 2025 konnte SIG seinen Umsatz deutlich steigern. Im Jahr 2021 lag der Kernumsatz bei rund 2,05 Mrd. Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die EBITDA-Marge erreichte mit 27,7 % ein Rekordniveau. Dieses Wachstum setzte sich fort: 2023 stieg der Umsatz auf 3,1 Mrd. Schweizer Franken, bei einer EBITDA-Marge von 24,9 % und einem bereinigten Reingewinn von über 300 Mio. Franken.

Parallel zum finanziellen Wachstum investierte SIG massiv in neue Produktionsstandorte und Technologien. In Suzhou (China) wurde ein Werk ausgebaut, in Mexiko ein neues Werk für Kartonmäntel eröffnet, und in Indien entsteht derzeit ein weiteres Werk für aseptische Verpackungen. Diese Expansion stärkt nicht nur die globale Präsenz, sondern entlastet auch die Schweizer Standorte durch eine strategische Verlagerung von Produktionskapazitäten.