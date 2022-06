Die geplante Produktionsgeschwindigkeit beträgt 400 m/min bei einer Arbeitsbreite von 3,35 Metern. Die Produktionslinie ist unter anderem dafür ausgelegt, ein- und zweiwellige Next Board Wellpappformate mit B-, C-, E- und F-Wellen und geringeren Grammaturen in allen Kombinationen zu produzieren. Next Board Wellpappen stehen für einen deutlich geringeren Energie- und Rohstoffeinsatz und reduzieren in Herstellung und Transport die CO2-Emissionen pro Tonne Wellpappe um durchschnittlich 26 % – und das bei gesteigerten Festigkeitswerten.

Progroup strebt langfristig eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft an. Hierfür investiert das Unternehmen rund zwei Mio. Euro in hochmoderne, ressourcensparende Produktionsmethoden am neuen Standort. So plant Progroup unter anderem, eine effiziente Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in Betrieb zu nehmen. Sie spart den Einsatz fossiler Brennstoffe und reduziert gleichzeitig durch den effizienten Energieeinsatz den CO2-Ausstoß.

Über Progroup

Progroup AG mit Sitz in Landau, Rheinland-Pfalz ist einer der führenden Wellpappenrohpapier- und Wellpapphersteller in Europa. Progroup betreibt in sechs Ländern Zentraleuropas Produktionsstandorte. Dazu zählen aktuell drei Papierfabriken, elf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein Heizkraftwerk. Mit 1.554 Mitarbeitenden hat das Unternehmen im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro erwirtschaftet.