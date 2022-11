Die Verwaltung des Verpackungsbestands ist eine mühsame Aufgabe, bei der es oft zu Ungenauigkeiten kommt. Unternehmen jeder Größe suchen nach Möglichkeiten, ihre betriebliche Effizienz durch die Einführung neuer Technologien zu optimieren. Die Verwendung von RFID-Tags auf Verpackungen beispielsweise verbessert sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit der Bestandsverwaltung. Die Tags enthalten Mikrochips, sind leicht zu scannen und erfordern weniger Arbeit. Daher stellen Start-ups RFID-Tags her, mit denen Unternehmen ihre Bestände intelligent verwalten können.

Das chinesische Start-up Telefield RFID bietet Bestandsverwaltungslösungen an. Das RFID-Asset-Management-System ermöglicht die dynamische Verfolgung von Assets und eine adäquate Datenerfassung. Das Start-up stellt RFID-Sticker-Tags, RFID-Antimetall-Tags und RFID-Tags für zerbrechliche Gegenstände her. Sie werden weiter in Niederfrequenz-RFID-Chips (125 kHz), Hochfrequenz-RFID-Chips (13,56 MHz) und Ultrahochfrequenz-RFID-Chips (860-960 MHz) kategorisiert. Da der Leseabstand für Ultrahochfrequenz-Chips weit entfernt ist, ist die Informationsübertragungsrate schnell, was die gleichzeitige Identifizierung einer großen Anzahl von Tags ermöglicht.