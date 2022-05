Stora Enso ist der Ansicht, dass angesichts der Unsicherheiten auf dem russischen Markt eine lokale Eigentümerschaft und ein lokaler Betrieb eine nachhaltigere Lösung für diese Unternehmen und ihre jeweiligen Mitarbeiter darstellt.

Die Transaktion wird keine wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresumsatz und das operative Ergebnis von Stora Enso haben. Aufgrund der reduzierten Geschäftsaussichten für diese Geschäftsbereiche wurde im Ergebnis des ersten Quartals ein Wertminderungsaufwand in Höhe von 35 Mio. EUR verbucht. Der zusätzliche Verlust aus der Transaktion nach IFRS wird sich auf ca. 55 Mio. EUR belaufen und besteht hauptsächlich aus Währungsumrechnungsanpassungen, die zum Abschlussdatum zu verbuchen sind. Die Aufwendungen werden als Posten betrachtet, die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen.

Die veräußerten Standorte befinden sich in Lukhovitsy, Arzamas und Balabanovo. Sie beschäftigen rund 620 Mitarbeiter und verfügen über eine jährliche Gesamtkapazität von 395 Mio. m² Wellpappenverpackungen. An den Standorten werden in erster Linie Wellpappenverpackungen für die Segmente Lebensmittel, Heimwerkerbedarf, Süßwaren und Tiernahrung für den russischen Inlandsmarkt hergestellt.

Am 2. März 2022 kündigte Stora Enso an, dass das Unternehmen die Produktion und den Verkauf in Russland bis auf weiteres einstellen werde. Am 25. April kündigte Stora Enso die Veräußerung seiner beiden Sägemühlen und Forstbetriebe in Russland an das lokale Management an.