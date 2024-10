Die Servicevalue GmbH und das F.A.Z.-Institut haben in ihrer umfangreichen Studie die Kreislaufwirtschaft deutscher Unternehmen untersucht. Südpack erzielte dabei die höchste Wertung in der Kategorie "Verpackungshersteller" und setzt mit 100 Punkten den Benchmark für die Branche.

Die Studie ist keine Momentaufnahme, sondern das Ergebnis umfangreicher Recherchen und Bewertungen über viele Monate hinweg. Vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2024 wurden deutschsprachige Internetquellen inklusive redaktioneller Webseiten und Social-Media anhand definierter Keywords durchsucht und sämtliche relevante Texte aus dem Netz erfasst. Es folgte die Analyse der gesammelten Daten und deren Fragmentierung durch KI. Insgesamt konnten so etwa 3,5 Millionen Nennungen zu rund 5.500 Unternehmen identifiziert, zugeordnet und nach Reichweite sowie Tonalitätssaldo gewichtet werden. Dabei wurde Südpack als Vorreiter und Vorbild in puncto Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie identifiziert.

Denn Südpack treibt den Transformationsprozess aktiv voran:

durch die Entwicklung recyclingfähiger und materialreduzierter Produkte

durch den Ausbau von Kapazitäten für Compounding, Regranulierung und chemisches Recycling

durch den verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen und Wertstoffen

durch Optimierung des CO₂e-Fußabdrucks entlang der Supply Chain

Als Mehrheitsanteilseigner an Carboliq hat Südpack zudem Zugriff auf mechanisches und chemisches Recycling. In der Carboliq-Anlage werden gemischte und kontaminierte Altkunststoffe sowie bisher nicht recyclingfähige Verbundmaterialien in eine hochwertige Flüssigressource umgewandelt. CEO Erik Bouts betont: "Kreislaufwirtschaft in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie ist keine Utopie, sondern bei uns heute schon Realität."

Die gesamten Ergebnisse der Studie sind online auf www.servicevalue.de einsehbar.