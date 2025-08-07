Markt

07. Aug. 2025 | 16:26 Uhr | von Peter Hammer

Studie von Servicevalue und F.A.Z-Institut

Südpack ist Branchensieger bei „Deutschlands Beste in der Kreislaufwirtschaft“

Die Südpack-Gruppe hat sich zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Kategorie „Verpackungshersteller“ in der Studie „Deutschlands Beste in der Kreislaufwirtschaft“ gesichert. Die Höchstwertung von 100,0 Punkten ist Branchen-Benchmark.

Südpack in Erolzheim

In Erolzheim befindet sich das Südpack-Logistikzentrum für Lager, Konfektionierung und Versand der Folienlösungen. (Bild: Südpack)

Die Studie, durchgeführt von der Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut, basiert auf einem zweijährigen Social Listening von rund 13.000 Unternehmen. Insgesamt wurden fünf Mio. Nennungen im Zeitraum von Mai 2023 bis April 2025 analysiert und nach Reichweite sowie Tonalität gewichtet. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance erfolgte zu 50 % nach ökologischen, zu 30 % nach ökonomischen und zu 20 % nach allgemeinen Nachhaltigkeitskriterien.

Südpacks erneuter Erfolg ist das Ergebnis einer konsequent nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensstrategie. Unter dem Leitmotiv „Leadership in Sustainability“ setzt das familiengeführte Unternehmen mit recyclingfähigen und materialreduzierten Verpackungslösungen sowie dem Ausbau von Technologien für mechanisches und chemisches Recycling neue Maßstäbe. Darüber hinaus engagiert sich Südpack in Brancheninitiativen und Verbänden wie IK, FPE, CEFLEX und bringt sich in die Gestaltung der PPWR ein.

