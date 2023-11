Im Jahr 2022 verabschiedete Tetra Pak gemeinsam mit seinen Industriepartnern in der Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) Design for Recycling-Leitlinien für Getränkekartons. Sie enthalten technische Leitlinien für ein optimiertes Recycling dieser Art von Verpackungen. Kürzlich hat die 4evergreen-Allianz die Leitlinien für das Design von Getränkeverpackungen in ihr Regelwerk für die Kreislaufwirtschaft auf Faserbasis aufgenommen. 4evergreen ist eine branchenübergreifende Plattform, die darauf abzielt, den Beitrag faserbasierter Verpackungen zu einer kreislauforientierten und nachhaltigen Wirtschaft zu fördern. Tetra Pak gehört zu den Gründungsmitgliedern. Der aktualisierte Leitfaden „Circularity by Design“ umfasst faserbasierte Verbundverpackungen (einschließlich Getränkekartons) und informiert Entwickler über deren Kompatibilität mit speziellen Recyclingverfahren.