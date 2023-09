Die Verpackungen des Priming-Serums Prep und der Foundation Refresh von Elate stammen beide aus dem Hause Quadpack. Die nachfüllbaren und recyclingfähigen Flakons sind mit Verschlüssen bzw. Komponenten aus nachhaltig gewonnenem Eschenholz versehen. Damit stehen die im spanischen Produktionsbetrieb Quadpack Wood konzipierten und gefertigten Verpackungslösungen im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsanspruch der Kosmetikmarke.

Der glättende Make-up-Primer Prep von Elate ist in Quadpacks 30-ml-Glasflakon Skin-Up mit einem edlen Kragen aus Holz untergebracht. Die integrierte Saugpipette erlaubt eine gezielte Applikation der Kosmetik. Ebenfalls im 30-ml-Flakon Skin-Up präsentiert sich der Elate-Bestseller Refresh – eine Flüssig-Foundation, die anhand einer praktischen Druckknopfpipette aufgetragen wird. Den letzten Feinschliff erhält die attraktive Kollektion durch Mattierung, Farbbeschichtung und Siebdruck.

Pumpenköpfe und Pipetten lassen sich nach dem Aufbrauchen des Inhalts reinigen und mit den separat erhältlichen Nachfüllungen wiederverwenden. Sowohl Pipetten als auch Flakons können am Ende ihres Lebenszyklus dem Haushaltsrecycling zugeführt oder zur umweltgerechten Entsorgung zurückgegeben werden. Dank der Partnerschaft von Elate mit dem gemeinnützigen Recycling-Verband Pact besteht die Möglichkeit, sämtliche Verpackungen der Marke zum Recycling per Post zurückzuschicken oder zu einer ihrer Verkaufsstellen in Nordamerika zu bringen.