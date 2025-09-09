Unternehmensverkauf aus juristischer Sicht

Verträge sind erst fertig, wenn die Tinte trocken ist“, so lautet ein Wahlspruch von Dr. Jens-Christian Posselt, an den er seine Mandanten des Öfteren erinnert. Als Handels- und Gesellschaftsrechtler wird er in der Regel dann in Verkaufsprozesse eingebunden, wenn die Parteien sich schon gefunden haben, ein Kaufpreis ausdiskutiert wurde und ein Einigungswille gegeben ist. Dabei kommt es sowohl vor, dass die Parteien sich bereits langjährig als Wettbewerber, aus einer Kunden-/Lieferantenbeziehung oder bei Management-Buy-outs durch ein Angestelltenverhältnis kennen, als auch, dass M&A-Berater Verkäufer und Käufer zusammengebracht haben. „Lediglich, dass die Parteien sich über eine Unternehmensbörse gefunden haben, das habe ich in der Praxis noch nicht erlebt“, so Posselt.

Wenn Unternehmen die Besitzer wechseln – Zahlen und Trends

Auf welchem Wege auch immer die Parteien zueinander finden, die Zahl der anstehenden Unternehmensübertragungen ist immens. Offizielle Auswertungen dazu liegen nicht vor. Das Bonner Institut für Mittelstandsforschung widmet sich dieser Frage jedoch seit 1995 und geht aktuell von rund 38.000 jährlichen Unternehmensübertragungen in Deutschland aus. Gerade einmal die Hälfte davon geht in die nächste Familiengeneration über, bei knapp 50 % ist es ein familienexterner Manager, ein Stratege oder ein Finanzinvestor. In all diesen Fällen – und auch bei den meisten familieninternen Übertragungen – wird ein im Gesellschaftsrecht erfahrener Jurist gebraucht, um die Übertragung von Anteilen (Share Deal) und Vermögenswerten (Asset Deal) sauber umzusetzen.