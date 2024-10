Carlo Remmele, Südpack (Bild: Südpack)

Auch der 32 Jahre alte Carlo Remmele wurde in ein Familienunternehmen hineingeboren, das wohl bekannteste dieser kleinen Reihe. Die Südpack, heute einer der nachhaltigsten und innovativsten Hersteller von Kunststoffverpackungen und Hochleistungsfolien mit rund 1.800 Mitarbeitenden weltweit, beginnt in Carlos Erinnerung deutlich kleiner. Mit dem Büro seines Großvaters und Firmengründers Alfred Remmele, zu dem der Weg an seiner Großmutter vorbei führte, die immer ein Päckchen Gummibärchen für ihn zur Hand hatte. „Die Gummibärchen waren oft steinhart, aber die von Oma waren trotzdem einfach die besten“, lacht Carlo Remmele heute darüber.

Auch in seiner Jugend war die Firma allgegenwärtig. Sein Vater und seine Tante stiegen als zweite Generation in das Familienunternehmen ein, nach der Schule war er ab und zu mit in der Firma. Am Feierabend wie am Wochenende war das Unternehmen Thema und auch in den Urlaub reiste Südpack mit. Doch Carlo Remmeles Blick zurück ist nicht kritisch, nicht ohne Grund war man auch stolz darauf, was da aus dem schwäbischen Ochsenhausen erwuchs.

Bei dem wachstumsstarken Verpackungshersteller wuchsen mit der Zeit auch die Anforderungen und die Führungsaufgaben, sodass man schon bald die Familienführungsstruktur um angestellte Manager erweiterte. „Bei uns galt schon immer, der Beste machts und nicht, dass der Familienname ausreichende Qualifikation für eine Aufgabe sein sollte“, so Remmele. Seitens seiner Familie hat er nie den Druck gespürt, ins Unternehmen einzusteigen, wobei sein Großvater – seines Zeichens Käser und Molkereimeister – ihm auf der Terrasse gerne Anekdoten aus dem Unternehmen erzählte und betonte, dass man das Produkt verstehen müsse, das Südpack zu schützen gedenkt. So war es auch sein Rat, dem Carlo Remmele mit einer Ausbildung zum Milchtechnologen folgte, nachdem er bereits in der Schulzeit Jahr für Jahr einen Ferienjob in verschiedenen Abteilungen von Südpack verbracht hatte und bevor er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften abschloss.

Der frühe und umfassende Einblick in das Familienunternehmen sowie die Ausbildung bei Zott sind für Remmele heute Gold wert. „Auch, dass ich schon seit vielen Jahren in Entscheidungsfindungen einbezogen werde und in meiner Zeit bei Südpack in meinem Vater und meiner Tante wie auch im gesamten Südpack-Team Mentoren finden konnte, von denen ich unheimlich viel gelernt habe.“ Strategischer Weitblick, Gespür für Markttrends, der Fokus auf langfristige Partnerschaften mit Lieferanten und Kunden, die Fähigkeit auch in herausfordernden Situationen gute Entscheidungen zu treffen, sind Werte, die Carlo Remmele mitgenommen hat.