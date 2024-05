Um auf der einen Seite negative Auswirkungen und Risiken einer Fusion oder Übernahme zu minimieren und auf der anderen Seite die volle Bandbreite an Synergiepotenzialen zu heben, gilt es, eine Integrations- und Migrationsstrategie zu vereinbaren, zu dokumentieren und strukturiert umzusetzen.



Dabei sollte eine entsprechende Integrations- und Migrationsstrategie für den Post-Merger-Spezialisten von Knox die folgenden Themenbereiche abdecken:

1. Strategische Ausrichtung (Vision, Mission, Leitbild)

2. Organisation & Struktur

3. Prozesse

4. Mitarbeitende & Kultur

5. Vertrieb & Marketing

6. IT & Technologie



Die Erarbeitung dieser Strategie ist klare Managementaufgabe für das bestehende oder im Zuge der Unternehmenstransaktion neu gebildete Führungsteam. Unterstützung können hierbei erfahrene Strategieberater leisten, um den Prozess fachlich zu begleiten, zu strukturieren, zu moderieren und zu dokumentieren. Dies steuert einen wichtigen objektiven Blick von außen bei, ebenso wie PMI-Expertise und Best-Practice-Erfahrung, schont interne Ressourcen und erhöht die Verbindlichkeit in der Erarbeitung und Detaillierung der Strategie wie auch in der Umsetzung. Zudem kann es in der sensiblen Phase des Zusammengehens zweier Unternehmen gut sein, wenn Veränderungsschritte von dritter Seite fundiert dargelegt werden können.



„Was danach folgt, ist klassisches Projektmanagement. Aus der Strategie gilt es, Aufgaben abzuleiten, Verantwortlichkeiten und Termine zuzuweisen, Meilensteine zu definieren und diesen Prozess zu steuern und zu monitoren. Da im Zuge einer Unternehmenstransaktion auf das Management der beteiligten Unternehmen bereits genug Aufgaben warten, ist es mehr als ratsam, diese Aufgaben in gut berufene externe Hände zu geben“, erläutert Poos zum Schluss. Und es wäre doch schade, wenn bei den vielen spannenden „Firmenehen“ in der Verpackungsbranche nicht alle Eigenheiten der beteiligten Unternehmen berücksichtigt sowie die Stärken genutzt und weiter ausgebaut werden würden.