Der neue Pizzakarton und auch die neuen Produkte der Natural-FSB-Cup-Produktreihe wurden von langer Hand vorbereitet, designed und getestet, um sicherzustellen, dass sie allen Anforderungen genügen. Um diesen Prozess beschleunigen zu können, hat Metsä Board in Äänekoski ein Excellence Centre eröffnet, das in sich Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, ein Studio für Verpackungsdesign, ein Kundenfeedbackcenter und ein hochmodernes Labor mit mehr als 100 verschiedenen Messmethoden und Analysetools vereint. Darüber hinaus bietet der Kartonhersteller im Rahmen seines 360°-Service-Konzepts hier Co-Creation-Workshops an, bei denen Kunden und Kundinnen des Unternehmens gemeinsam mit unterschiedlichsten Fachleuten wie beispielsweise Materiallieferanten, Technologieanbieter, Start-up-Unternehmen, Universitäten und Forschungsunternehmen an einem (digitalen) Tisch sitzen und sich austauschen.



Sie alle bringen ihre eigenen Erfahrungen und Ideen mit. Das trägt dazu bei, dass Herausforderungen in der Wertschöpfungskette bereits sehr früh im Planungsprozess festgestellt und gelöst werden können. Gleichzeitig bieten die vielfältigen Tools die Sicherheit, dass für jede Anwendung das passende Verpackungskonzept entwickelt werden kann – und das in vergleichsweise kurzer Zeit, so das Unternehmen. Viele Marken hätten das Angebot schon wahrgenommen und damit gute Erfahrungen gemacht: So beispielsweise der finnische Schokoladenhersteller Kultasuklaa, der 2023 mit einer auffälligen hexagonalen Trüffelverpackung aus Frischfaserkarton Aufmerksamkeit auf sich zog. Ebenso zufrieden sei die kleine Brauerei und Destillerie 1000 Lakes gewesen sein, für die im Excellence Centre ein innovativer Look für einen handwerklich hergestellten Gin entworfen wurde: Die Flasche erscheint wie in einem Eisblock gefroren.

Spezifische Anforderungen für jedes Produkt

Insgesamt gliedern sich die Maßnahmen, die Metsä Board im Rahmen seines 360°-Service-Konzepts anbietet, in fünf Bereiche: Den Nachhaltigkeitsservice, der die Compliance und Maximierung der Nachhaltigkeit sicherstellt, der Verpackungsdesign-Service für bessere Produkterlebnisse und die Reduzierung des für die Verpackung eingesetzten Materials, der technische Service, der die Verarbeitungseffizienz und Verpackungsleistung steigert sowie der F&E-Service, bei dem neue Einsatzmöglichkeiten mit umfangreichen Tests erforscht werden. Für eine zuverlässige und umweltverträgliche Kartonlieferungen rund um die Welt sorgt der Lieferketten- und Digital-Service.



Doch Karton lässt sich nicht in allen Fällen als Alternative verwenden. Manchmal ist Kunststoff aus Gründen der Produktqualität und Haltbarkeit erforderlich. Zudem bedeutet die Umstellung auch eine Änderung der Verpackungslinien, was aufwändig sein kann. Dennoch lohnt es sich zu prüfen, ob sich die Kunststoffmenge nicht verringern lässt. Wenn durch die Umstellung beispielsweise Verpackungselemente wie Plastikfenster wegfallen, kann sich dadurch die Produktion sogar technisch vereinfachen. Fakt ist: Jedes Produkt stellt spezifische Anforderungen und muss also einzeln betrachtet und analysiert werden. Nur so können maßgeschneiderte Verpackungslösungen entwickelt werden, die das Produkt ideal zur Geltung bringen und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit maximieren. Mit den neuen Foodservice-Qualitäten Natural FSB Cup 1PE 0/11 sowie Natural FSB Cup 2PE 11/11 zeigt Metsä Board, dass das Innovationspotential für nachhaltige Lebensmittelverpackungen noch lange nicht ausgeschöpft ist.