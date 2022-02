Trotz allem beweise die Branche in der aktuellen Omikron-Welle hohe Flexibilität und leiste zuverlässig ihren Beitrag zum Funktionieren der Lieferketten, betont der Verband der Wellpappenindustrie (VDW).

„Im dritten Quartal 2021 konnte unsere Branche pro Arbeitstag rund 32,9 Millionen Quadratmeter Wellpappe und damit rund 2,4 Millionen Quadratmeter mehr absetzen als im dritten Quartal 2020. Dies entspricht einem Plus von acht Prozent“, erklärt der VDW-Vorsitzende Dr. Steffen P. Würth. „Den im VDW organisierten Wellpappenherstellern ist es somit erneut gelungen, eine sehr starke Nachfrage unter schwierigen Rahmenbedingungen zu befriedigen“, so Würth weiter. „Insbesondere in die Höhe schießende Rohstoff- und Energiepreise setzen der Wellpappenindustrie nach wie vor massiv zu. Am heftigsten schlagen dabei die Papierpreise zu Buche, weil diese rund 50 Prozent unserer Produktionskosten ausmachen.“

Rohpapier und Recyclingmaterial stark verteuert

Das Gesamtpreisniveau für Wellpappenrohpapier, in dem der VDW alle Sorten gewichtet berücksichtigt, sei von September 2020 bis Dezember 2021 um 66,1 % gestiegen. Die Kosten für altpapierbasiertes Wellpappenrohpapier – dem wichtigsten Rohstoff für die im Schnitt zu 80 % aus Recyclingmaterial bestehende Wellpappe – hätten den Daten von EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH) zufolge im gleichen Zeitraum um 73,5 % zugelegt. Die Preise für Wellenstoff seien laut EUWID von September 2020 bis Januar 2022 sogar um 83,3 % in die Höhe geschossen. Der vom VDW ermittelte Wellpappenpreis hingegen sei von Dezember 2020 bis Oktober 2021 um lediglich 20,3 % gestiegen.