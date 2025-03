(v.l.n.r.) Richard Logan, Redakteur Automotive Logistics, , Andy Winebloom, Senior Manager bei Toyota Motor Europe und Julian Brandt, Research Scientist am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, während der Paneldiskussion „Packaging as an enabler of supply chain strategy”. (Bild: ALSC Europe 2025)

Die anschließende Podiumsdiskussion knüpfte hieran an und unterstrich die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Wahrnehmung von Verpackungen. Andy Winebloom, Senior Manager bei Toyota Motor Europe, erklärte, wie die Zentralisierung des Verpackungsmanagements in den europäischen Werken von Toyota zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen führte: „Früher handelte jedes Werk unabhängig und entwarf oft mehrere Verpackungslösungen für ein und dasselbe Teil“, erklärte Winbloom. „Durch die Standardisierung und Konsolidierung des Fachwissens haben wir den Abfall reduziert, die Konsistenz für die Zulieferer verbessert und die Entwicklungskosten deutlich gesenkt.“

Chay Ankers, Market Sector Business Unit Director bei DS Smith, stimmte dem zu bekräftigte noch einmal die zuvor von Julian Brandt beschriebene Problematik, dass Verpackungen innerhalb der Automotive-Branche noch immer als nachrangig behandelt würden: „Die meisten Unternehmen betrachten sie als eine Ware – etwas, das so billig wie möglich eingekauft werden muss“, so Ankers. „Aber diese Denkweise kostet sie auf lange Sicht Flexibilität, Effizienz und Geld.“ Er plädierte darum für eine frühere Zusammenarbeit zwischen Verpackungsspezialisten, OEMs und Tier-1-Lieferanten und betonte: „Wenn wir von Anfang an dabei sind, können wir Lösungen entwickeln, die die gesamte Lieferkette optimieren – und nicht nur das Produkt schützen.“

Beispiele aus der Praxis bei Toyota zeigten das Potenzial eines proaktiven Ansatzes: Winebloom berichtete, wie das Überdenken des Teiledesigns im Hinblick auf die Verpackungseffizienz zu erheblichen Einsparungen geführt hatte. „Wir sagten unseren Konstrukteuren: Wenn ihr diese Radkastenform in zwei Teile schneidet, können wir unsere Verpackungsdichte verdoppeln“, erinnert er sich. „Indem wir die Gesamtkosten der Lieferkette und nicht nur die Produktionskosten betrachteten, konnten wir eine intelligentere, kostengünstigere Lösung finden.“

Angesichts des regulatorischen Drucks und der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen war sich das Panel einig, dass datengesteuerte Entscheidungsfindung, nachhaltige Materialien und integriertes Designdenken die Zukunft der Verpackung bestimmen werden. „Der Übergang zur Elektrifizierung verändert alles“, so Winebloom. „Wir werden schwerere Teile, gewichtsbeschränkte Lastwagen und neue logistische Herausforderungen haben. Leichte Materialien und Recyclingfähigkeit im Bereich der Verpackung werden entscheidend sein.“

Workshop über zukunftssichere Batterieverpackungen