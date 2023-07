Wie wirkt sich der Trend zu Social Shopping und Social Buying auf die Verpackung aus? Antworten darauf hat Julia Rohracher, E-Commerce Marketing & Communication Manager, Mondi Group. (Bild: Mondi)

Es entstehen neue nachhaltige, kreative und praktische Verpackungsmöglichkeiten, die den Bedürfnissen des Social Buyings entsprechen. Wir wissen, dass Marken mit den wachsenden E-Commerce-Kanälen und -Zielgruppen Schritt halten müssen, um der Nachfrage einen Schritt voraus zu sein, denn es wird erwartet, dass die Social-Commerce-Branche in Europa stark wachsen wird.



Ob wir es nun Online-Shopping, Influencer-Browsing oder Chat-Commerce nennen, das Einkaufen verlagert sich von stationären Märkten in die digitale Sphäre und auf Plattformen wie Instagram, Tik-Tok und We-Chat. Der Handel ist in eine neue Phase eingetreten: das Zeitalter des Social Commerce, das den „Social-First-Plattformen mit Handelsfunktionen“ einen Namen gibt. Indem sie sich die Präsenz, das Netzwerk, die Erfahrung und die Interaktionen einer Person in den sozialen Medien zunutze machen, machen es die Marken den Verbrauchern noch einfacher, an Live-Produktpräsentationen teilzunehmen und Käufe mit einem einfachen Tastendruck auszulösen – selbst E-Commerce-Veteranen müssen sich auf neue Spielregeln einstellen.



Der Social-Commerce ist mit In-App-Store-Modulen mobil geworden. Asien ist ein Vorreiter des Social Commerce, wo Smartphone-Apps wie We-Chat in China und Meesho in Indien jungen Verbrauchern schon lange integrierte Chat-, Einkaufs- und Zahlungsfunktionen bieten. Dieser Trend gewinnt auch in Europa und anderen Regionen an Fahrt. Beispiel Deutschland: Der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz beträgt mittlerweile rund 20 % (etwa 100 Mrd. Euro). Bei den 30- bis 39-Jährigen werden 54 % dieser Einkäufe mobil getätigt, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar zwei von drei Einkäufen. Gleichzeitig haben herkömmliche Webshops an Traffic verloren: Zwischen 2017 und 2021 werden etwa 50 % weniger junge Käufer ihre Informationen über diese Kanäle beziehen.



Angesichts dieser Entwicklung ist es kaum verwunderlich, dass das E-Commerce-Schwergewicht Amazon nachzieht und im vergangenen Jahr seine eigene Version einer Social-Commerce-Plattform veröffentlicht hat. Zunächst in den USA und für ausgewählte Kunden, wird „Amazon Inspire“ nun auf breiterer Basis eingeführt, um das Engagement der Verbraucher, den Absatz und den Umsatz auf der Plattform zu steigern.