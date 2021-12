Derzeit bevorzugen Unternehmen aufgrund von sich oftmals ändernden Marktanforderungen, Marketingkampagnen in kleinen Auflagen, mit kleineren Verpackungs-Produktionsserien. Darüber hinaus erhöht die Lagerung großer Mengen an Verpackungsmaterial Material- und Lagerkosten. Gleichzeitig geht On-demand-Packaging auf die aktuellen Marktanforderungen ein und skaliert benötigte Verpackungen nach Bedarf. Um dies weiter zu unterstützen, bieten Start-ups hochwertige On-demand-Verpackungsdienstleistungen für Hersteller an. Dadurch sind Unternehmen in der Lage, Lagerkosten zu minimieren sowie den Versand zu optimieren.

Compack ist ein israelisches Start-up, das maßgeschneiderte On-demand-Verpackungen liefert. Der Online-Hub des Start-ups ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Verpackungen mit struktureller Designflexibilität und grafischen Personalisierungsoptionen zu erstellen. Die Plattform bietet auch Dienstleistungen mit geringen Mindestbestellmengen an, um kleinere Auflagen zu unterstützen. Außerdem ermöglicht sie den Benutzern, den besten Lieferanten für ihr Budget und ihre Bestellmenge zu finden. Das Ergebnis ist ein schneller Turnaround bei Verpackungsprodukten und dadurch eine verkürzte Markteinführungszeit.