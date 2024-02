In einer Welt des Oversharings wirkt zurückhaltender Luxus wie ein Flüstern, das eine besondere Freude am Öffnen der Verpackung verspricht. Während sich in den sozialen Netzwerken Unboxing-Videos mit großen Gesten und aufwendigen Präsentationen überbieten, stellt der zurückhaltende Luxus hierzu eine Gegenbewegung dar. Angesprochen werden davon all jene, für die Vorfreude die schönste Freude ist. Sie zelebrieren hingebungsvoll den Moment des Öffnens. Verpackungen werden zu Geschichtenerzählern, indem jede Schicht ein neues Kapitel enthüllt, das immer weiter in die Geschichte hineinzieht.



Der Trend setzt auf schwere Papierqualitäten und einzigartige Oberflächenveredelungen. Bereits die hochwertige Hülle vermittelt ein Gefühl des Luxus, der sich im Inneren verbirgt. Echter Luxus liegt in den kleinen Details, durch die sich vom ersten Moment an alles ganz besonders anfühlt.