Der ausgeprägte Nationalstolz spiegelt sich in dem ostasiatischen Land auch in der Verpackungsgestaltung wider. Falls diese nicht bewusst schlicht und minimalistisch gehalten ist, werden oftmals traditionelle japanische Motive verwendet.

Die Bandbreite erstreckt sich von Kirschblüten über Koi-Karpfen bis hin zu typischen Mustern des Landes. Beispiele sind Sake-Flaschen mit Samurai-Motiven, mit Kirschblütenmustern verzierte Teebeutel und Sushi-Boxen mit Abbildungen von Koi-Karpfen.

Traditionelle Darstellungen von Frauen in Kimonos sind ebenfalls weit verbreitet, so zu beobachten bei einigen Teedosen von Lupicia. Betrachtet man japanische Reiskisten, finden sich darauf oft Bilder von Reisbauern vergangener Tage.

Zudem kommt Suminagashi, eine traditionelle japanische Marmorierungstechnik, in der Verpackungsgestaltung zum Einsatz. Ebenso der Kawaii-Stil, der mittlerweile in nahezu allen Lebensbereichen Japans präsent ist. Das Wort Kawaii bedeutet in unserer Sprache in etwa „liebenswert“, häufig finden sich auf den Verpackungen rundliche Figuren mit freundlichem Gesichtsausdruck.