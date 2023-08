Es ist quasi ein globales Phänomen: Alle Kulturen dieser Welt haben unabhängig voneinander irgendwann angefangen, Dinge zu verpacken. Um sie zu transportieren oder – wie im Falle von Lebensmitteln – länger haltbar zu machen. Hierdurch entstanden regionale Verpackungstraditionen und damit auch -designs, die sich teils stark voneinander unterscheiden. Ob – und wenn ja: welche – Auswirkungen dies in Zeiten von Globalisierung und Onlinehandel auf das Verpackungsdesign der Gegenwart hat, darüber sprachen wir mit gleich mit zwei Design-Experten: Melvin Fahl, Chief Strategy Officer, und Patrick Stöppler, Head of Design bei Win Creating Images.

neue verpackung: Markenartikler haben, zumindest ab einer gewissen Größe, ein globales Vertriebsnetz. Nun heißt es ja so schön „andere Länder, andere Sitten“ – was heißt das für das Packaging Design?

Melvin Fahl: Wenn wir das jetzt übersetzen würden mit „andere Länder, andere Designsprachen“ dann müsste man sagen, stimmen wir dem nur bedingt zu. Es ist schon so, dass es auch gelernte, Designsprachen gibt. Es kommt aber generell nicht nur auf die Märkte und die Länder an, sondern teilweise auf die Produktkategorie, also das jeweilige Segment, in dem die Marke und vor allen Dingen die Produkte dann platziert sind.

Zusätzlich muss man auch sagen, geht es ja um andere Aspekte, beispielsweise: Welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Was ist die Ocation, also in welcher Situation kommen die Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Produkt oder den Produkten in Berührung? Man kann ja auch so ein bisschen zwischen Low-involvement- und High-involvement-Produkte unterscheiden. Das heißt, wenn ich Low-involvement-Produkte habe, dann gibt es wahrscheinlich sehr stark gelernte Kategoriesprachen, die können je Land auch mal unterschiedlich sein. Bei High-involvement-Produkten kommt dann doch eher nochmal die Brand und was ich dazu erzählen will, dazu.

Wo wir teilweise tatsächlich große Unterschiede sehen, ist im Food-Bereich, weil Geschmack und Natürlichkeit hier sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, kulturell auch unterschiedlich gelernt werden. In diesem Bereich ist es oft so, dass mir das als leckerer vorkommt, das ich schon häufiger gesehen habe und bei dem mir vielleicht auch beigebracht wurde, dass das „lecker“ ist. Da sehen wir alleine zwischen Mitteleuropa und Südeuropa, insbesondere noch einmal Osteuropa, große Unterschiede. Und wenn wir von den jeweiligen Kontinenten die Differenzierung anschauen, gibt es auch da noch einmal große Unterschiede. Also jein – leider keine klare Antwort.