neue verpackung: Herr Kappel, als Experte für Design4Recycling beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema chemisches Recycling. Wie schätzen Sie deren Erfolgsaussichten ein?

Andreas Kappel: Der Grüne Punkt engagiert sich auf beiden Spielfeldern des Kunststoffrecyclings, dem mechanischen und dem sogenannten chemischen Recycling. Wir sehen die beiden Recycling-Arten komplementär. Das mechanische Recycling hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, sowohl was die Qualität als auch was die Quantität angeht. Das chemische Recycling wird Kunststoff-Abfälle für den Kreislauf erhalten können, die sich für das mechanische Recycling eher nicht eignen.

Ein weiterer Vorteil beim chemischen Recycling liegt darin, dass sie nach dem Prozess ein Material erhalten, welches universell einsetzbar ist, also auch dort, wo es um kontaktsensitive Produkte geht. Da haben wir auf absehbare Zeit beim mechanischen Recycling klare Grenzen. Nehmen wir mal das Thema PET-Flaschen hiervon aus.

neue vepackung: Können Sie denn dann die teils sehr ablehnende Haltung gegenüber dem chemischen Recycling nachvollziehen? Werner & Mertz bezeichnete die Technologie einmal gar als „Unsinn mit vielen Namen“.