neue verpackung: Klingt, als hätten sich die befragten Personen ja wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. War das auch ihr Eindruck bei den Verbrauchern der Umfrage?

Mühling: Ich denke mal, wir haben in Deutschland schon eine recht gute Erfahrung bei diesem Thema, beispielsweise durch das eingangs erwähnte Dosenpfand. Und auch, was die Bepfandung oder Mehrwegsysteme bei Geschirr angeht, gibt es bereits Erfahrungswerte durch etablierte Systeme wie Recup.

Die Frage ist aber eben, wie ist es um die Akzeptanz steht. Akzeptiert ein Verbraucher so ein Mehrwegsystem, oder würde er lieber wieder in Richtung der Einweg-Lösung zurückgehen? Und ich denke, gerade die Akzeptanz ist eine unabdingbare Voraussetzung zur Erreichung der Ziele eines Mehrweg-Systems. Denn wenn ich so ein System installieren möchte, dann muss ich auch sicherstellen, dass ich die entsprechend Umläufe erreiche. Wir reden hier bei manchen Systemen von 50 bis 100 Umläufen. Um das zu erreichen, muss ich sicherstellen, dass die Dinge auch wieder schnell in den Kreislauf zurückkommen – und das wird nur funktionieren, wenn die Verbraucher mitspielen. Und mir scheint es so zu sein, dass wir gerade neue Anwendungen oder Vorschriften in den Markt bringen, ohne auf die Konsumentenwünsche einzugehen. Was dann auch zu fatalen Fehlentscheidungen führen kann.

neue verpackung: Nun hat Pro Carton mit dieser Umfrage Informationen von Verbrauchern eingeholt. Wie sieht es eigentlich mit der Gegenrichtung aus, gehen Sie auch proaktiv in die Ansprache und informieren bezüglich Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich?

Mühling: Im Grunde wurde Pro Carton genau dafür gegründet, also um Enduser und Verbraucher zu informieren. Wir nutzen dafür verschiedene Kanäle, von Facebook über Instagram bis Linkedin und erreichen so mittlerweile über alle Kanäle etwa 23.000 Follower. Gleichzeitig nehmen wir auch an Fachmessen teil, beispielsweise der Fachpack in Nürnberg.

Darüber hinaus veranstalten wir Wettbewerbe, mit denen wir bestimmte Zielgruppen adressieren und arbeiten mit anderen Verbänden in Allianzen zusammen.

neue verpackung: Sie haben es eben erwähnt: Ihr Verband hat ja gleich mehrere Awards ins Leben gerufen, die die Vorteile von Karton und Faltschachteln herausstellen sollen. Wie ist hier die Resonanz in Sachen Einreichungen? Und da die Awards auch immer eine Beteiligung der Konsumentinnen und Konsumenten vorsehen: Entsteht hierbei vielleicht sogar eine Art Dialog?

Mühling: Insgesamt veranstalten wir als Pro Carton mittlerweile drei Awards: Da haben wir einmal den European Carton Excellence Award, in dem Markeninhaber oder Verarbeiter ihre Einreichungen machen. Sehr erfreulich ist, dass wir in diesem Jahr wieder mehr als 100 Einreichungen aus 15 Ländern verzeichnen können. Der Award stößt mittlerweile sowohl in den Fachmedien als auch in den breiten Medien auf großes Interesse, sowohl was die Vorstellung der Einreichungen angeht, als dann auch später die Vorstellung der Gewinner.