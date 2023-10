Markt Faserbasierte Lösung Walki führt neues Konzept für Papierbeutel mit Euro-Loch ein

Süßwaren werden in der Regel in kleinen Kunststoffbeuteln verpackt, die mit einem Euroloch versehen sind, damit sie in Supermärkten an Metallhaken aufgehängt werden können. Bisher wurde üblicherweise Kunststofffolie verwendet. Einfach hier klicken.