Verpackungsmaschinenbau als „Enabler“ der Circular Economy

Mit dem Green Deal hatte sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Die Verpackungswirtschaft spielt darin eine Schlüsselrolle. Im Zentrum steht dabei die Circular Economy, die laut Giebel von der EU explizit als „Geschäftsmodell“ verstanden wird – und nicht nur als Umweltmaßnahme.

Mit dem Clean Industrial Deal, dem weiterentwickelten Industrieprogramm der EU, wird diese Strategie nun konkretisiert: