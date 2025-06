11.40 Uhr Wer Produkte in den Markt bringt, muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Dieser Ansatz wird mehr und mehr global gültig, sagt Matthias Giebel. Viele Länder orientieren sich dabei an der PPWR. Die Packaging and Packaging Waste Regulation als Bestandteil des EU Green Deal stellt die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt. Mit dem „Clean Industrial Deal“ verfolgt die EU nun das Ziel, Klimaschutz mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Die PPWR liefert hierzu einen detaillierten Fahrplan mit gestaffelten Anforderungen: von Mindest-Rezyklatanteilen und Design-for-Recycling-Vorgaben bis hin zu Vorgaben für Mehrwegquoten und Verpackungsminimierung.

Ein zentraler Meilenstein ist der 1. Januar 2030, ab dem nur noch Verpackungen mit mindestens Recyclingklasse B in Verkehr gebracht werden dürfen. Darüber hinaus sind für bestimmte Verpackungsformate – etwa gruppierte Einweg-Kunststoffverpackungen – klare Verbote vorgesehen. Auch die Reduktion von Leerraum in E-Commerce-Verpackungen oder Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit in der Gastronomie sind Teil des strikten neuen Ordnungsrahmens.

Während Europa mit der PPWR vorangeht, ziehen andere Regionen nach. In den USA haben einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York eigene Verpackungsgesetze und EPR-Systeme (Extended Producer Responsibility) eingeführt. Kanada folgt mit umfassenden Produzentenverantwortungssystemen. Auch in Asien entstehen striktere Vorgaben, etwa in China, wo Verpackungsgrößen reguliert werden, oder in Indien mit neuen Rezyklatquoten. Japan, Südkorea und Australien gehen mit ambitionierten Programmen zur Abfallvermeidung voran.

Für Markenartikler und Verpacker bedeutet die neue Regulatorik: Abwarten ist keine Option. Großkonzerne wie Nestlé orientieren sich bereits an den „Golden Rules“ für nachhaltige Verpackungen – darunter Vorgaben zur Recyclingfähigkeit, Vermeidung unnötiger Verpackungsschichten und Reduktion von Kunststoffanteilen.

Der Verpackungsmaschinenbau ist in diesem Kontext nicht bloß Umsetzer, sondern aktiver Ermöglicher der Circular Economy. Nur mit entsprechend ausgerüsteten Maschinen lassen sich die neuen Verpackungslösungen effizient und konform umsetzen. Technologien zur Verarbeitung von Monomaterialien, zur Anpassung von Formaten an neue Materialeigenschaften und zur Umsetzung modularer Verpackungsdesigns werden entscheidend.