Walki hat mit dem Kauf einer 10-Farben-Flexodruckmaschine eine bedeutende Investition in sein Werk in Pietarsaari getätigt. Die neue 10-Farben-Flexodruckmaschine ermöglicht einen besseren und präziseren Druck, was besonders in der wettbewerbsintensiven Lebensmittelindustrie wichtig ist.

"In der Lebensmittelindustrie wächst der Bedarf an nachhaltigen Verpackungen. Neben den Nachhaltigkeitskriterien erwarten die Kunden auch einen hochwertigen, fotografischen Druck und Reproduzierbarkeit", sagt Petteri Pihajoki, Produktionsleiter im Werk Pietarsaari.

Verbrauchermarken reduzieren zunehmend die Verwendung von Kunststoffen und suchen daher nach Lösungen, die die Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigen und dennoch für das Recycling in Faserströmen geeignet sind. Walkis faserbasierte Verpackungen mit hochwertigem Druck eignen sich auch für das anspruchsvolle Segment der Tiefkühlkost, wo die Verpackung durchstoßfest sein und großen Temperaturschwankungen standhalten muss.

Die Druckmaschine eignet sich auch für heißsiegelfähige Lösungen für Non-Food-Artikel und E-Commerce-Verpackungen. Die Druckbreite der Allstein-Maschine beträgt 1600 Millimeter, was für große Verpackungen, wie z.B. Verpackungen aus Wellpappe, ausreichend ist.

"Wir wollen umweltfreundliche Alternativen anbieten, die das Abfallaufkommen minimieren, ganz im Sinne unserer Mission, die Welt auf dem Weg in eine abfallfreie Zukunft voranzubringen", sagt Pihajoki. Die Drucktechnologie ist sowohl im Hinblick auf den Energieverbrauch als auch auf den Einsatz von Farben und Wasser effizient.