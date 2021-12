Seit vielen Jahren tragen die Experten der Panther-Gruppe für ungewöhnliche Konstruktionen und brillant umgesetzte Druckmotive zur Bereicherung dieser für die Vorweihnachtszeit so unentbehrlichen Begleitern bei. Kunden unterschiedlichster Branchen nutzen auch das umfangreiche Serviceangebot: Auf Wunsch übernimmt Panther an mehreren Standorten das Konfektionieren der Adventskalender und bestückt diese dann mit bereitgestellter Ware.

Adventsbräuche immer wieder neu gedacht

In den vergangenen Jahren entstanden viele einfallsreiche Lösungen, die in mehrfacher Hinsicht Überraschungen bieten: Nicht nur verheißen 24 Türchen täglich eine kleine Freude, die Kalender und dreidimensionalen Adaptionen selbst warten mit Details auf, die ein Lächeln herbeizaubern. Der für die Weihnachtszeit 2021 entwickelte Kalender beispielsweise erlaubt durch präzise Stanztechnik das seitliche Aufklappen zweier Elemente. So wird das Druckbild in der Vorderansicht vervollständigt. Der fröhlich lächelnde Weihnachtsmann mit seiner Zipfelmütze, an die eine Christbaumkugel gehängt werden kann, und dem rauschenden Bart ist ein wahrer Botschafter des Festes. Das von Panther gewählte Format schafft Raum für 24 große Türen, hinter denen entsprechend dimensionierte Artikel sicher verborgen sind.

Liebe zum Detail zeigt sich auch in den hochqualitativen Druckmotiven, umgesetzt in der für den Kundenwunsch am besten geeigneten Drucktechnologie, sowie in Formgebung und technischer Ausgestaltung. Neben klassischen, hochwertigen Süßwaren werden immer häufiger auch unterschiedlichste Non-Food-Artikel – darunter sehr fragile Produkte, die vor Beschädigungen geschützt werden müssen – in den Adventskalender gefüllt. Die Experten der Panther-Gruppe berücksichtigen alle diese Kriterien bei der Entwicklung der innovativen Skulpturen.

Damit die saisonale Ware pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit verfügbar ist, empfiehlt sich die frühzeitige Planung. Dies gilt derzeit ganz besonders, da weltweit Lieferketten sehr unter Druck stehen. In partnerschaftlicher Kooperation erarbeitet Panther mit den Kunden jeden Schritt – von der Entwicklung bis hin zur Auslieferung.