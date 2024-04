Markt Verband der Wellpappen-Industrie zieht Zwischenbilanz 2022 Energiekrise hat auch Wellpappenindustrie erheblich zugesetzt

Der Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW) vermeldet in einer Zwischenbilanz für das Jahr 2022 sinkenden Absatz in der Branche. Wachsende Durchschnittserlöse waren in diesem Zeitraum bei Weitem kein ausreichender Ausgleich für den extremen Kostendruck beim Wellpappenrohpapier und in der Energieversorgung, so der VDW. Einfach klicken.