Laut Duden hat „Wild“ ganz unterschiedliche Bedeutungen. „Unkontrolliert wachsend“, „nicht reglementiert und oft ordnungswidrig“, „das erträgliche Maß überschreitend“ zählen dazu. Doch das waren nicht die einzigen Assoziationen, die die Gründer von Wildplastic bei der Namensgebung ihres Start-ups bewegten. „Plastik ist ein Wertstoff, der wahnsinnig gute Eigenschaften hat, der aber nicht in die Wildnis gehört“, lobt Geschäftsführer Christian Sigmund eine Verpackungsart, die heute vielfach in Verruf steht. Jedoch nicht wegen ihres Nutzwertes, sondern wegen des Post-Consumer-Umgangs mit ihr.



So waren es auch diese Eindrücke, die die Gründer von Wildplastic in 2019 zusammengeführt haben, um wildes Plastik aus der Umwelt zu sammeln, zu sortieren, aufzubereiten und wieder in den Wertstoffkreislauf zu bringen. Sigmund erinnert sich dabei an seine Auszeit im Norden Perus, wo er 2018 nach vier Jahren bei Google und Youtube surfen wollte, als El Nino massive Regenfälle auslöste und unglaubliche Massen an Müll aus dem Hinterland durch das ausgetrocknete Flussbett zum Meer und in den Pazifik wusch. Obenauf schwamm leichtes Plastik, Verpackungsprodukte aus LDPE.



Ähnliche Eindrücke sammelten auch die anderen Gründer von Wildplastic in unterschiedlichen Teilen der Welt. „In Deutschland kennen wir kein Waste-Missmanagement“, erklärt Sigmund, „aber drei Milliarden Menschen auf der Erde haben keine funktionierende Abfallwirtschaft. In den entsprechenden Ländern gehen 60 bis 80 Prozent des Verpackungsmülls in die Umwelt.“ Dass gerade an vermeintlich paradiesischen Orten so mit Zivilisationsmüll umgegangen wird, mag bei vielen ein Kopfschütteln hervorrufen – die Gründer von Wildplastic hat es angestachelt, eine Lösung zu suchen.

Die Wildbag genannten Müllbeutel sind bereits in Drogeriemärkten erhältlich. (Bild: Katja Hanz)